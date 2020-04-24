Tarım ve Sağlık Bakanları korona tedbirlerini görüştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme süreci masaya yatırıldı.

SALGININ TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONUŞULDU

Koronavirüsün tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliğinin ele alındığı görüşmede, ayrıca hastalık sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.