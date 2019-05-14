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Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 30 arttı

Nisan ayında yıllık bazda yüzde 30,75 olarak gerçekleşen fiyat artışı 12 aylık dönemde ise yüzde 18,12 oranında gerçekleşti.

AA | 14.05.2019 - 11:40..
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,12 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,06, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,43 artış, balıkçılıkta ise yüzde 0,06 azalış gerçekleşti.

BİTKİSEL ÜRÜNLER 1,62 ARTTI

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 30 arttı

Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 6,18, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,53, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,47 artış, yağlı meyveler yüzde 2,07, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,91, lifli bitkiler yüzde 3,01 azalış gösterdi.

Nisan 2019'da endekste kapsanan 77 maddeden; 3 madde bu ay endekse girerken, 47 maddenin fiyatlarında artış, 18 maddenin fiyatlarında azalış meydana gelirken, 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

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