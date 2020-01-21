taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.924
Euro
6.5757
Altın
1566.68
Borsa
122619.77
Gram Altın
298.304
Bitcoin
51382.9

Tarkan 13 yıldır imar izni istiyor

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın dosyası 6'ncı kez İBB Meclisi'ne geldi.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 07:51..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

13 yıldır imar izni alamayan Tarkan, bir kez daha şansını zorlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantılarında görüştüğü imar dosyaları arasında, Tarkan’ın dosyası da yer aldı.

İBB’den daha önce 5 kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını altıncı kez denedi. 8 Şubat 2019 tarihinde İBB’ye başvuran Tarkan’ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra gelebildi.

TARKAN 6'INCI KEZ ZORLAYACAK

Tarkan ve ablası Handan Menekşe’nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB’ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı.

Tarkan 13 yıldır imar izni istiyor

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu teklifi uygun görmedi ve bu şekilde raporunu hazırlayarak Meclis’e sundu. Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis’e bir açıklama yapılmazken, Tarkan’ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.

TARKAN DAHA ÇOK İSTİYOR

Tarkan, 5 bin 283 metrekare olan arazinin imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol alanı olarak ayrıldığını, son değişiklikler ile terk oranının yüzde 81’e çıktığını, kendisine 980 metrekare kaldığını iddia ederek, mağduriyetinin giderilmesini istemişti. Söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini talep etmişti.

İlginizi Çekebilir
Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi
Rus iş adamı Roman Abramoviç'in eski eşi Darya Jukova ve geçen ekimde hayatını birleştirdiği Yunan milyarder Stavros Niarkos, İsviçre’de 6.5 milyon dolarlık görkemli bir düğün yaptı.
Bahar Şahin: Her şey ortada
Bahar Şahin Instagram hesabından "Bir açıklamam yok her şey ortada" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.
Necip Memilli, evlendi
Oyuncu Necip Memilli, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdi.
Jennifer Lopez geceyi takılarıyla aydınlattı
9 milyon dolarlık takısı ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'i yeniden büyüledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
THY'nin uçak kazasında rapor değiştirildi

THY'nin uçak kazasında rapor değiştirildi

46
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

49
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

30
Trump'ın avukatlarından Senatoya: Başkan hızla aklanmalı

Trump'ın avukatlarından Senatoya: Başkan hızla aklanmalı

10
Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

35
Annesini bıçakladıktan sonra polislere teslim oldu

Annesini bıçakladıktan sonra polislere teslim oldu

35
Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir