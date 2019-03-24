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Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Megastar Tarkan, temmuz ayında doğan kızı için gelen reklam teklifini reddetti. 5 milyonluk teklifi veren mama firması sadece bir kare fotoğraf istemişti.

Detay Haber | 24.03.2019 - 12:46..
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Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya'yı temmuz ayında kucaklarına aldı. Gözlerden uzak bir şekilde büyütülen Liya'nın, şimdiye kadar magazin sayfalarına düşmüş tek bir fotoğrafı bile yok.

AYAĞI VE ELİ GÖZÜKTÜ

Kızının kesinlikle ekranlarda gözükmesini istemeyen Tarkan, sadece Liya'nın ayakları ve ellerinin olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

5 MİLYONLUK TEKLİF

Hassasiyeti bu davranışından da belli olan Tarkan'a, bir mama firması tarafından bonkör bir teklif sunuldu.

ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Mama firması Liya'nın sadece fotoğrafı için Tarkan ve eşine, 5 milyon teklif etti.  Firmanın bu yüksek teklifini duyan Tarkan, düşünmedi ve anında reddetti.

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan'ın bu tavrı hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi

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