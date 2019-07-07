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Tarkan kızının doğum günü için 150 bin TL harcadı

14 Temmuz'da kızı Liya'nın bir yaşına girmesini düzenleyeceği parti ile kutlayacak olan Tarkan, 150 bin TL'yi gözden çıkardı. Ünlü popçu, 15 kişinin uçak bileti dahil tüm organizasyonu üstlendi.

Detay Haber | 07.07.2019 - 12:40..
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Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu’nun kızı Liya, 14 Temmuz 2018’de Almanya- Moers’te dünyaya geldi.

Ünlü pop yıldızı ise kızı için kesenin ağzını açtı.

Liya'nın birinci yaş kutlamasını yapacak olan megastar, organizasyon için Almanya'nın Alzey kentindeki villalarının bahçesini seçti.

Tarkan kızının doğum günü için 150 bin TL harcadı

15 KİŞİ İSTANBUL'DAN GELİYOR

Tarkan, doğum günü partisi için İstanbul’dan annesi, kardeşleri ve yeğenlerinin olduğu 15 kişilik grubun uçak biletlerini aldı. Konaklama masrafları da yine Tarkan'ın cebinden çıkıcak.

Tarkan kızının doğum günü için 150 bin TL harcadı

150 BİN TL HARCADI

Çiftin, Almanya’daki yakınlarının da katılacağı parti toplam 60 kişilik olacak. Ünlü sanatçı, ulaşım, konaklama organizasyon ve süslemelerde dahil olmak üzere 150 bin TL harcadı.

Tarkan kızının doğum günü için 150 bin TL harcadı

LİYA'NIN YÜZÜ GÖRÜNECEK

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, bugüne kadar kızlarının yüzünün tam olarak göründüğü bir kareyi sosyal medyada paylaşmamıştı. Çiftin 14 Temmuz’da kızlarını ilk kez gösterecekleri belirtiliyor.

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