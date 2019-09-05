Tarkan'dan Eymen mesajı

İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen, Türkiye'yi yasa boğdu.

Kendisi de bir süre önce bir kız çocuğu babası olan Tarkan, Instagram paylaşımında, bu tür cinayetleri önlemek için caydırıcı nitelikte ağır cezalar uygulanması gerektiğini savundu.

"SESSİZ KALMAYALIM"

Tarkan paylaşımında "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de “hukuk, adalet” diye haykıralım.Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım... Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar" yazdı.