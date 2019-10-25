Tarkan'ı kuzeni hapisten kaçtı

2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi.

DÜKKANI ÖNCE TARADILAR SONRA YAKTILAR

Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araçla dükkanın önüne gelen şüpheliler kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez dükkanı yaktılar. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi hakkında, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı.

PARAYI VERDİ ÇIKTI

25 Temmuz 2019 tarihinde Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi.

TARKAN'IN KUZENİ HAPİSTE YOK

Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın dün 7. celsesi görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun dün yapılan mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi.