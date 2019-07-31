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Tarkan'ın hesabına 850 bin euro yatacak

Ekim ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Tarkan'ın, konser başına 85 bin euro alacağı öğrenildi.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 14:05..
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Tarkan'ın hesabına 850 bin euro yatacak

Dünyaca tanınan Türk starımız Tarkan, 2019 Avrupa turnesine çıkıyor.

850 BİN EURO

Turne ekimde, Londra’da başlayacak. Daha sonra İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya’ya gidecek Megastar’ın, konser başına 85 bin euro kazanacağı öğrenildi. Toplamda 10 konser verecek Tarkan, 850 bin euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak.

Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek.

HARBİYE KONSERİ DE OLACAK

Özel geceler için ise 250 bin euro (1,5 milyon TL) aldığı iddia edilen Megastar’ın, eylül ayında ise Harbiye’de konser vermesi bekleniyor.

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