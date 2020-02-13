Tarkan'ın imar dosyası yine reddedildi

Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplantı toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar sürdü.

TARKAN DOSYASI 7. KEZ MECLİS GÜNDEMİNDE

Ele alınan dosyalardan biri de Tarkan'ın birçok kez imar izni istediği arazisile ilgili dosyaydı. Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi.

OTEL VE AKARYAKIT İSTASYONU BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.