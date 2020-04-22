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Tarla sahibinden hırsızlara çağrı: Gelip yiyebilirsiniz

Adana’da bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, bir yandan afişle uyarıda bulunurken, diğer yandan hırsızlara "Çalmayın, meyvesi olunca yiyebilirsiniz” çağrısında bulundu.

İHA |
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Tarla sahibinden hırsızlara çağrı: Gelip yiyebilirsiniz

Adana'nın Kozan ilçesinde tarla sahibi olan Hüseyin Çetin, 50-60 incir fidanının 4 yıldan bu yana çeşitli zamanlarda çalınması üzerine afişli önlem aldı.

Kozan’a gelen yerli ve yabancı turistlerin yemesi için fidanları ektiğini ifade eden Hüseyin Çetin, hırsızlığa karşı jandarmanın bölgede sürekli devriye gezdiğini söyledi.

"GELİP YİYEBİLİRLER"

Çetin, “Caydırıcı olsun diye bu şekilde bir çözüme başvurduk. Jandarma ekipleri geziyor ama 4 yıldan beri 40-50 fidanımı hırsızlar çaldı. 4 yıldır ekiyorum. Gelen geçen yolcular yesin diye ekiyorum. Hırsızlar gece kökünden çekip, götürüyorlar. Şu ana kadar 50-60 fidanımı götürdüler. Hırsızlar da bu fidanlar büyüdü mü meyvesini yiyebilirler. Burada durabilirler ve meyvelerden yiyebilirler. Çalmalarına gerek yok.” dedi.

Tarla sahibinden hırsızlara çağrı: Gelip yiyebilirsiniz

"KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GÖR"

Tarla sahibi Çetin, tarlaya astığı afişte ise “Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. Ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağ olsun.” notunu düştü.

Tarla sahibinden hırsızlara çağrı: Gelip yiyebilirsiniz

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