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Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini vurdu

Antalya'da tarlasında temizlik yaptığı sırada yanına gelen kardeşini vuran Veli U., kayıplara karıştı. Vurulan kardeş M.U, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 06.11.2019 - 17:21..
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Sabah saat 8 sularından Yeşilyurt Sarıcavur mevkisinde iki kardeş arasında tartışma çıktı. Daha sonra büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü.

KARDEŞİNİ VURDU

Veli U., tarlada temizlik yaptığı sırada ağabeyi M.U. yanına geldi. İddiaya göre temizlik yapılan tarla nedeniyle Veli U. ve ağabeyi arasında tartışma çıktı.

Tarla yüzünden tartıştığı kardeşini vurdu

VURULAN KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.U. yanındaki tabancayla Veli U.'ya bir el ateş ederek kasığından yaraladı.

M.U. kaçarken, yaralı Veli U. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAÇAN KARDEŞ HER YERDE ARANIYOR

Veli U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri M.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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