Tokat’ın kiraz üretiminde önemli bir pazara sahip olan Kemalpaşa köyünde erken kiraz hasadı başladı.

Tarladaki ürün, sadece zincir marketler ve tüccarlar aracılığıyla değil aynı zamanda komisyoncular üzerinden de tüketiciye ulaşıyor.

20 LİRADAN ALICI BULUYOR

Yüzde 90’a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle Kemalpaşa kirazı tercih ediliyor. Cinsine göre tarlada 7 lira arasında satılan kiraz marketlerde ise 20 liradan alıcı buluyor.

GEÇEN YIL MARKET FİYATI 9 LİRAYDI

Öte yandan, kiraz geçtiğimiz yıl tarladan 3 liraya markette 9 liraya satılıyordu.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE VERİM DÜŞTÜ

Önceki yıllara göre kirazda verim düşük olduğu için çiftçi mutsuz. Gübre mazot fiyatları gittikçe artıyor. Bu da ister istemez çiftçiyi zor duruma düşürüyor.

Tokat'ta tarlada 7 lira olan kiraz markette 20 lira