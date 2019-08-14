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Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu

Mısır tarlasına giren domuzları tüfekle kovalamak isteyen 23 yaşındaki Tahsin Sepet, ağaca tırmanırken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 14.08.2019 - 23:46..
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Uşak'ta dün akşam saatlerinde Hacıbekirler Mahallesi yakınlarında acı bir olay meydana geldi.

ddiaya göre, Tahsin Sepet, ekili olan mısırlara zarar veren domuzları kovalamak için tarlasına gitti. Sepet, domuzların kendisine saldırmaması için ağaca çıkmak istedi.

Sepet ağaca çıkarken, iddiaya göre yanındaki tüfeğin tetiği dallara takılınca ateş aldı. Silah sesini duyup olay yerine koşan çevredekiler Sepet'i kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Sepet, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarlasına giren domuzları kovalarken, kendisini vurdu

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