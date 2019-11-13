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Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpü buldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, traktörü ile tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpünü ortaya çıkardı.

İHA | 13.11.2019 - 06:22..
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Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba Köyü’nün Körkuyu mevkisinde tarım arazisini traktörü ile süren bir çiftçi, toprakta gömülü bir şekilde küpün olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Tarlayı sürerken buldu: Roma Dönemi’ne ait -1

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri küpün bulunduğu yerde inceleme başlattı. Daha sonra Ankara’dan çağrılan arkeologlar, titizlikle küpü topraktan çıkarttı. Yapılan araştırma sonrası arkeologlar küpün Roma dönemine ait olduğunu ve erzak saklamak için kullanıldığını belirledi.

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpü buldu

VİNÇLE KALDIRILDI, RESTORE EDİLECEK

Vinç yardımıyla kamyona yüklenen küp, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde götürülerek koruma altına alındı. Toprak altına küpün alt kısmının kırılması nedeniyle restore edileceği öğrenildi.

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpü buldu

"BU KÜPE 'PİTOZ' DİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, "Koçubaba Köyü’nde çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Kanuni Medeniyetler Müzesi’ndeki müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar geldiler, kurtarma kazısı yaptı. Biz bu küpe pitoz diyoruz, büyük bir küp. Roma dönemine ait bu küpü burada Kültür Merkezinde muhafaza edeceğiz. Aynı zamanda küp çıkartılırken içeride alt kısmı koptuğu için restorasyonu yapılacak" dedi.

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpü buldu

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