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Tarsus cezaevinde yangın

Mersin'de bulunan cezaevinde çıkan yangında 2’si mahkum, 19 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA | 19.12.2019 - 16:13..
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Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan T3 cezaevinin idari binasında, henüz bilinemeyen bir nedenden yangın çıktı.

17 PERSONEL VE 2 MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından, yoğun çalışma sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2’si mahkum 17’si personel, toplam 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus cezaevinde yangın


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