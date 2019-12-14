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Tarsus Hali'nde yangın: 4 iş yeri küle döndü

Meyve ve sebze halinde çıkan yangına, ekipler tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi için incelemeler başlatıldı.

DHA | 14.12.2019 - 08:53..
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sabaha karşı 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın çıktı.

4 İŞ YERİ YANDI

Alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 iş yeri alevlere teslim oldu.

Tarsus Hali'nde 4 işyeri yandı VİDEO

Tarsus Hali'nde yangın: 4 iş yeri küle döndü

İNCELEME YAPILIYOR

İş yerlerini küle çeviren yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus Hali'nde yangın: 4 iş yeri küle döndü

Tarsus Hali'nde yangın: 4 iş yeri küle döndü

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