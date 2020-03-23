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Tarsus’ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, 20 kişi kuralı ihlal etti.

İHA | 23.03.2020 - 17:24..
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmasını yasaklandı.

Bu yasak gereği vatandaşların evden çıkmaması beklenirken, bazı kişiler yasağa rağmen sokağa çıktı.

YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR, CEZA KESİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşlıların evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yapılırken, sokağa çıkan 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 7 bin 840 TL ceza kesildi.

Polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülen kişiler, işlemlerinin ardından polis otolarıyla evlerine bırakıldı.

Tarsus’ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı

Tarsus’ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı

Tarsus’ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı

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