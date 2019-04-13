Tarsus otoyolunda 33 APH 11 plakalı aracını refüje çarpan M.T., kazanın ardından kendisine yardıma gelen H.M. adına kayıtlı 33 RS 799 plakalı aracı çalarak kaçmaya başladı.
ÇALDIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Daha sonra otobanda çalıntı otomobille Ceyhan istikametine giden M.T. otoyol üzerinde ölü bulundu. Otoyoldan geçen sürücüler M.T.’nin cansız bedenini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çalıntı otomobilde inceleme yaptı.
Tarsus'ta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
M.T.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.