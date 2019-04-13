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Tarsus'ta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu

Tarsus'ta kaza yaptıktan sonra kendisine yardıma gelen hafif ticari aracı çalarak kaçan şahıs, Adana'da otoyol kenarında ölü bulundu.

İHA | 13.04.2019 - 10:10..
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Tarsus otoyolunda 33 APH 11 plakalı aracını refüje çarpan M.T., kazanın ardından kendisine yardıma gelen H.M. adına kayıtlı 33 RS 799 plakalı aracı çalarak kaçmaya başladı.

ÇALDIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Daha sonra otobanda çalıntı otomobille Ceyhan istikametine giden M.T. otoyol üzerinde ölü bulundu. Otoyoldan geçen sürücüler M.T.’nin cansız bedenini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çalıntı otomobilde inceleme yaptı.

Tarsus'ta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.T.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus'ta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu

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