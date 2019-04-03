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Tarsus'ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.

İHA | 03.04.2019 - 08:46..
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Mersin'in Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda, silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, iddiaya göre 4 kişinin bir otomobille restorana gelerek A.K. ve M.K.'ye ateş ettiği, İ.K.'yi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıkları belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, iş yerinde mermi izleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Tarsus'ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

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