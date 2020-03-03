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Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

II. Abdülhamid'e ait olduğu iddia edilen tahtın 100 bin liraya alıcı bulduğu haberleri, tartışmalara neden oldu. Tahtı satışa çıkaran şirket, satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

DHA | 03.03.2020 - 13:45..
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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın, İş insanı Mahmut Karakeçili tarafından satın alındığı haberleri, tartışmalara neden oldu.

II. Abdülhamit'e ait olan bir tahtın satılamayacağı konusunda çıkan tartışmaların ardından ilgili firma, bu haberleri tahta talip olan kişinin basına yanlış lanse ettiğini, kendilerinin tahtın II. Abdülhamit' e ait olduğu bilgisini değil, o dönemde yapılmış bir taht olduğu bilgisini paylaştıklarını ifade etti.

Basına yansıyan haberlerden ve alıcının tutumundan rahatsız olan şirket sahibi ise satıştan vazgeçtiğini açıkladı.

Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

“BU TAHT ABDÜLHAMİD'İN DEĞİL"

Bu tahtın II. Abdülhamid'e ait olmadığını, sadece II. Abdülhamid döneminde saray için yapılmış olduğunu anlatan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İslam Eserleri Uzmanı da olan Nilgün Şensoy, “Bu taht Abdülhamid'in değil. Belki saraya yapıldı veyahut oradaki koridorlarda oturulması için yapılanlardan biriydi. O oturmadı, bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir. Mavi saten, özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunların. Gidin, bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtalara bakın. Onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı, satın almak isteyen kişi, para pul hiçbir şey vermeden kendi kendine yazdırttı." dedi.

“DEVLETİME FEDA OLSUN"

Şensoy, “Gelsinler bunu çok iyi incelesinler. Açığım, eğer çok uygun bulurlarsa, buyursunlar devletime feda olsun. Ben zaten öyle bir kadınım." diye konuştu.

Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

"TİCARETİ OLMAZ"

II. Abdülhamid'in tahtıymış gibi lanse eden kişinin, tahtı satın almak isteyen iş insanı Mahmut Karakeçili olduğunu vurgulayan Şensoy, "Ben bunu evimde kullanıyordum. Fakat artık evim küçük olduğu için 1998'de kendi şirketimize aldım. Kendim, şahsım son derece ciddi olan eserleri ya koleksiyonuma kaydederim ya da ticareti olamaz bunların." ifadelerini kullandı.

Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

Tartışılan taht Abdülhamid'in çıkmadı, satış iptal edildi

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