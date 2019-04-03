Tartışma sırasında tespihini koparan arkadaşını vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

ELİNDEKİ TESPİHİ KOPARINCA ATEŞ ETTİ

Sokakta karşılaşan Turgut Ş. ile arkadaşı Tanju K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Turgut Ş., bu sırada iddiaya göre Tanju K.’nin elindeki tespihi çekti. Dağılan tespihin taneleri yere saçıldı. Öfkelenen Tanju K. de belinden çıkardığı tabanca ile Turgut Ş.’yi sol ayağından vurdu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turgut Ş., tedaviye alındı.

Tanju K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tanju K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.