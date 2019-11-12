taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7789
Euro
6.3725
Altın
1450.68
Borsa
103794.68
Gram Altın
270.074
Bitcoin
50576.52

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, 2 yıl sonra tutuklandı

Başakşehir’de 2 yıl önce öldürülen Afganistan vatandaşının katil zanlısı, polisi karşısında görünce cinayeti itiraf etti.

İHA | 12.11.2019 - 10:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Başakşehir’deki bir tekstil atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu Ahmet Samir Azizi (28), yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Azizi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürerken, önceki gün Bakırköy sahilinde şüpheli şahıslar üzerinde rutin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polisleri gören Afgan uyruklu Mohammed D. (24), kendisini yakalamak için geldiklerini düşünerek 2 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti.

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, 2 yıl sonra tutuklandı

CİNAYETTEN SONRA ÜLKESİNE KAÇTI, 2 AY ÖNCE YİNE TÜRKİYE'YE GELDİ

Polis, Mohammed D.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Mohammed D., emniyetteki sorgusunda, arkadaşı Ahmet Samir Azizi ile aynı evde yaşadıklarını, Azizi’nin bir süre sonra kendisini evde istemediğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini bıçakladığını itiraf etti. Mohammed D.’nin, cinayeti işlemesinin hemen ardından Afganistan’a kaçtığı, 2 ay önce tekrar İstanbul’a gelerek, bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, 2 yıl sonra tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mohammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

26
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

28
ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

27
Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

14
Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

36
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

46
Demet Akalın şimdi de Burcu Esmersoy'la kavga etti

Demet Akalın şimdi de Burcu Esmersoy'la kavga etti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir