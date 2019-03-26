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Arkadaşını önce darbetti sonra arabasını kurşunladı

Otomobiliyle sıkıştırdığı iş arkadaşı Önder Ö.’nün aracını kurşunlayan Cemal Ö., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

İHA | 26.03.2019 - 08:44..
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Ankara’nın Keçiören İlçesi Yozgat Bulvarı Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Önder Ö.’yü üç arkadaşıyla birlikte aracının içinde darbederek otomobilin aynasını kıran Cemal Ö., aynayı yaptırma bahanesiyle Önder Ö.’yü peşine taktı.

HEM ÇARPIP HEM ATEŞ ETTİLER

Yozgat Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Önder Ö.’nün aracına, otomobillerinden ateş eden şüpheliler, aracı durdurmaya çalıştı. Bir ara sokakta sıkıştırdıkları otomobile geri geri gelerek çarpan şüpheliler, araçlarından inerek Önder Ö.’nün bulunduğu otomobile iki el ateş etti.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Çarptıkları Cemal Ö. kontrolündeki otomobilin çalışmayacağından emin olan saldırganlar, araçlarından inip Cemal Ö.’nün otomobilinin sağ ön kapısındaki camdan 2 el ateş etti. Kurşunlar, aracın içerisindeki döşemelere isabet ederken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Arkadaşını önce darbetti sonra arabasını kurşunladı

ARKADAŞLARI GELİNCE KAÇTILAR

Önder Ö.’nün arkadaşlarının olay yerine geldiğini gören Cemal Ö. ve arkadaşları kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Arkadaşını önce darbetti sonra arabasını kurşunladı

Arkadaşını önce darbetti sonra arabasını kurşunladı

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