Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Giresun'da Bulancak ilçesinde Yaslıbahçe köyünde cinayet meydana geldi.

İddiaya göre şizofreni tedavisi gören Turgut Uzundere, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Hicabi Uzundere'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANDI

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hicabi Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hicabi Uzundere'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzundere ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.