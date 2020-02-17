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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Düzce'de bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA | 17.02.2020 - 13:27..
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ziya Pirdal ile 25 yaşındaki eşi Özlem Pirdal, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. 2 çocuk babası Pirdal, aldığı uyuşturucunun etkisiyle eşini öldürdüğünü belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

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