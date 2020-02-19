Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi, Türköne Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Şükran ve Abdullah Taşinen çiftinin kızı İ.T., (15) dün akşam eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu ve komşularından yardım istedi.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükran Taşinen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Olayın ardından fabrikada işçi olan Abdullah Taşinen, gözaltına alındı. Abdullah Taşinen, sorgusunda 16 yıllık eşini çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

Çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği belirtildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ölen Şükran Taşinen'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şükran Taşinen'in cenazesi, Gümüşyayla Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.