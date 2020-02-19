taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0793
Euro
6.5617
Altın
1604.84
Borsa
118748.16
Gram Altın
313.675
Bitcoin
61956.33

Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Ankara'da, tartıştığı eşini boğarak öldüren fabrika işçisi koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 19.02.2020 - 16:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi, Türköne Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Şükran ve Abdullah Taşinen çiftinin kızı İ.T., (15) dün akşam eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu ve komşularından yardım istedi.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükran Taşinen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Olayın ardından fabrikada işçi olan Abdullah Taşinen, gözaltına alındı. Abdullah Taşinen, sorgusunda 16 yıllık eşini çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

TUTUKLANDI

Çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği belirtildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölen Şükran Taşinen'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şükran Taşinen'in cenazesi, Gümüşyayla Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı
Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken, yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'daki villadan 11 kilo uyuşturucu çıktı
Örgütlü bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
İzmir merkezli bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
İzmir, İstanbul ve Adana'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen bahis şebekesindeki 17 şüphelinin banka hesapları bloke edildi.
İki kişinin dövdüğü Ares öldü
Antalya'da bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla, kızın babası ile erkek kardeşi tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Ares, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
616
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
359
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
648
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
299
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
347
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
348
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir