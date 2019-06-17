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Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Kahramanmaraş'ta Bayram Ö., tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA | 17.06.2019 - 05:46..
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Ertuğrulgazi Mahallesi Çağrıbey Caddesi'nde, Bayram Ö. (66) ile Fatma Ö. (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ö., eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Bayram Ö. ise kaçtı.

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi Fatma Ö., Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Göğsüne ve vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fatma Ö. ameliyata alındı. Fatma Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

Öte yandan olaydan sonra kaçan Bayram Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa eyakalandı. Gözaltına alınan Bayram Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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