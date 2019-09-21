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Tartıştığı eşini değil, yanlışlıkla başka birini vurdu

Denizli’de bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalandı.

İHA | 21.09.2019 - 14:30..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Ali K. isimli şahıs, dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı.

Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.’nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek, evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı.

HİÇBİR ALAKASI OLMAYAN KADINI VURDU

Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca, yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu.

Tartıştığı eşini değil, yanlışlıkla başka birini vurdu

Sevgi G.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ,Sevgi G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Sevgi G.’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Olay sonrası araç ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, kıskıvrak yakalandı. Afyonkarahisar polisi tarafından gözaltına alınan şahsın, Denizli’ye gönderileceği öğrenildi.

Tartıştığı eşini değil, yanlışlıkla başka birini vurdu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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