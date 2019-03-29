Tartıştığı eşini herkesin gözü önüne aşağıya attı

Ankara Şehirler arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 29 yaşındaki İ.G., iddiaya göre İstanbul'a kardeşinin yanına gitmesine karşı çıkan 8 aylık eşi 30 yaşındaki Cem G. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G., AŞTİ'ye gitti. Cem G. de telefonla aradığı eşinin peşinden gitti.

KADININ DURUMU AĞIR

Cem G., otogarda eşini durdurmaya çalışırken tartışma çıktı. Bu sırada Cem G., eşini kucağına alıp giden yolcu katından alt kata attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen İ.G., ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan İ.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otogarda tartıştığı eşini 12 metre yükseklikten aşağıya attı İZLE

POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olay, otogarın güvenlik kamerasına yansırken Cem G., olaydan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cem G. ifadesinde, eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini; ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulununca eşini kucağına alıp yüksekten attığını söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pişman olduğunu söyleyen Cem G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cem G., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.