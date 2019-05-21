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Niğde'de tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Tabancayla eşini öldüren katil zanlısı koca gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA | 21.05.2019 - 08:53..
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Niğde'nin Eskisaray Mahallesi'nde Nazım Şahin (60) ile eşi Fındık Şahin (58) arasında evde oldukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Nazım Şahin ise polis tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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