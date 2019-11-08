Tartıştığı gençlerin köpeğini bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 57 yaşındaki Harun S. adlı şahıs, sokakta ellerinde 6 aylık bir köpek yavrusu ile dolaşan Gökhan Y. (17) ve arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.

6 AYLIK KÖPEĞİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Harun S., yanında taşıdığı bıçakla gençlerin üzerine yürüyerek yanlarında gezdirdikleri 6 aylık köpeği bıçakladı. Köpeğin kanlar içinde yerde kaldığı gören Gökhan Y. ve arkadaşları, yaralı köpeği kucaklayarak Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir veterinere götürdü.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Burada tedavi altına alınan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan ardından şikayetçi olan gençlerin tarifi üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Harun S.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.