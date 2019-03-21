taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42855
Euro
6.206
Altın
1318.92
Borsa
103310.21
Gram Altın
230.226

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Tartıştığı arkadaşını bacağından vuran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 21.03.2019 - 06:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa'da aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet A. (24) ile İhsan K., kahvehanede karşılaştı. İki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet A. belinden çıkarttığı tabanca ile İhsan K.'ye ateş etti. Sağ bacağından vurulan İhsan K, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Ahmet A. hızla olay yerinden kaçarak kayıpyara karıştı. İhsan K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Burada tedaviye alınan İhsan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ahmet A.'yı kısa süre sonra yakaladı. Ahmet A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

103
Tapu harçlarında vergi indirimi

Tapu harçlarında vergi indirimi

39
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

15
Ordu şehidine veda etti

Ordu şehidine veda etti

12
Soldado Ersun Yanal'a minnettar

Soldado Ersun Yanal'a minnettar

7
İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

İtalya'da bir şahıs kaçırdığı otobüsü yaktı

3
S.Arabistan imaj düzeltmek için anlaşma yaptı

S.Arabistan imaj düzeltmek için anlaşma yaptı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir