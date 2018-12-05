taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3305
Euro
6.0507
Altın
1237.87
Borsa
93970.16
Gram Altın
212.391

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişinin durum ağır.

DHA | 05.12.2018 - 23:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. Birkan Y. ve Nuri Tolga Ö. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine  Birkan Y., üzerinde bulunan bıçakla Nuri Tolga Ö.'nün boğazını kesti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan Nuri Tolga Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nuri Tolga Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından otomobille kaçan ve alkollü olduğu öğrenilen Birkan Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da türban laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da türban laiklik ilkesine aykırı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir