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Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

Sivas'ta tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 10.08.2019 - 02:58..
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Kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Ünal Okur (47) ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçakladı.

Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

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