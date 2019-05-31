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Tartıştığı komşusunun yaşamına son verdi

Bir şahıs arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA | 31.05.2019 - 21:15..
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Çorum'un Laçin ilçesi Çamlıca Köyü'nde cinayet meydana geldi.

Hasan Küplüce, arazi anlaşmazlığı yüzünden komşusu Osman Fındık ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Küplüce av tüfeği ile Osman Fındık’a ateş etti.

Fındık, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri Fındık'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fındık'ın cansız bedeni otopsi için Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Küplüce’yi evinde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı komşusunun yaşamına son verdi

Tartıştığı komşusunun yaşamına son verdi

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