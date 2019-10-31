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Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı

Alkollü olan baba, tartıştığı oğlunu göğsünden yaraladı.

DHA | 31.10.2019 - 22:18..
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Karaman'da, saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta yaralama vakası meydana geldi.

Alkollü olarak eve gelen Mustafa T., oğlu Behçet T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Göğsünden yaralanan Behçet T., kanlar içinde yığıldı. Behçet T. ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından  Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı.

BİR ŞEY Mİ VAR

Gözaltına alınan Mustafa T. de aynı hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'Oğlunuza neden saldırdınız?' sorusu üzerine ''Ne oldu. Bir şey mi var?'' dedi. Mustafa T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 


Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -1

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -2

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -3

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -4

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -5

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -6

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı -7

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