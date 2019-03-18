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Tartıştığı oğlunu sırtından bıçakladı

Baba ile oğlunun arasındaki tartışma kanlı bitti. Oğlunu sırtından bıçaklayan baba, 112'yi arayarak yardım istedi.

DHA | 18.03.2019 - 09:32..
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Samsun'un Canik ilçesinde 43 yaşındaki A.K., 19 yaşındaki oğlu M.M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., bıçakla oğlunu sırtından hafif yaraladı.

ACİL SERVİSİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından A.K., 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla M.M.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABURCU OLDU

M.M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesinin alınması için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.

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