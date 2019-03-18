Tartıştığı oğlunu sırtından bıçakladı

Samsun'un Canik ilçesinde 43 yaşındaki A.K., 19 yaşındaki oğlu M.M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., bıçakla oğlunu sırtından hafif yaraladı.
ACİL SERVİSİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ
Olayın ardından A.K., 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla M.M.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TABURCU OLDU
M.M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K., ifadesinin alınması için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.