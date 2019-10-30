Tartıştığı sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmada A.A., Ç.T.’yi iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.
POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.