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Tartıştığı sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 30.10.2019 - 10:01..
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde, 2 çocuk annesi Ç.T. ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmada A.A., Ç.T.’yi iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Tartıştığı sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı sevgilisi bıçaklayarak öldürdü

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