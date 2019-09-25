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Tartıştığı tuvalet çalışanını boğazından bıçakladı

Eksik para verme gerekçesiyle tartıştığı görevliyi bıçakla boğazından yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

AA | 25.09.2019 - 23:28..
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Aydın'da, Bey Camisi'nin bahçesinde yer alan tuvalete giden C.K (62), tuvalet çalışanı B.S'ye (30) 1 lira verdi. B.S'nin, ücretin 1,5 lira olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, vatandaşların müdahalesi üzerine ayrıldı ve karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

YENİDEN TARTIŞTI

Bir süre sonra tuvalete giden C.K, yeniden tartıştığı B.S'yi boğazından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tartıştığı tuvalet çalışanını boğazından bıçakladı VİDEO

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