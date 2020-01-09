taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8739
Euro
6.5307
Altın
1550.36
Borsa
118096.28
Gram Altın
293.239
Bitcoin
46607.01

Tartıştığı yaşıtını sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'de, bir lise öğrencisi geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran yaşıtını, mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.

DHA | 09.01.2020 - 17:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Enes S. ile yaşıtı Cihan A. arasında geçen yıl eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı.

Tartıştığı yaşıtını sokak ortasında bıçakladı

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci, tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı.

Tartıştığı yaşıtını sokak ortasında bıçakladı

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Katil zanlısının yakınları duruşma çıkışı saldırdı
Bursa'da husumetlisini tabancayla öldürdüğü için tutuklu yargılanan oto tamircisinin yakınları, duruşma çıkışı cinayete kurban giden şahsın anne ve babasını darbetti.
Bıçakla yaralandı, ağzı toprakla doldurulup boğuldu
Diyarbakır'da bir zanlı, kesici aletle yaraladığı şahsı, ağzına toprak doldurup boğdu. Polisin operasyonuyla yakalanan zanlı, mahkemece tutuklandı.
Dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı, pişman olup hastaneye götürdü
Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın kavga ettiği dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı. Pişman olan kadın daha sonra eşini hastaneye götürdü.
FETÖ'cü Ukrayna'ya kaçmak isterken yakayı ele verdi
Adana merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi, Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

416
İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

515
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

628
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

65
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

101
Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik'in pantolonu yırtıldı

111
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir