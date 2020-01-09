Tartıştığı yaşıtını sokak ortasında bıçakladı

Kayseri Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Enes S. ile yaşıtı Cihan A. arasında geçen yıl eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci, tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.