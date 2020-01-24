Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) bir gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti.

DAĞLIK ARAZİDE ÖLDÜRDÜ

Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.