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Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü

Aydın'da zihinsel engelli bir kişi, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

DHA | 24.01.2020 - 14:12..
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Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) bir gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti.

Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü

DAĞLIK ARAZİDE ÖLDÜRDÜ

Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi.

Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü

SORGUSU SÜRÜYOR

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.

Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü

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