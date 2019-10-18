taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7976
Euro
6.4523
Altın
1492.33
Borsa
94896.23
Gram Altın
278.863
Bitcoin
46182.54

Tarzan'ı canlandıran Ron Ely'in oğlu, annesini bıçakladı

1960'larda ünlü olan televizyon dizisi Tarzan'ın aktörü Ron Ely'nin eşi Valerie Lundeen Ely, oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

AA | 18.10.2019 - 08:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Olayın ardından çiftin California'daki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely'yi vurarak öldürdü.

Tarzan'ı canlandıran Ron Ely'in oğlu, annesini bıçakladı

BABASI YARA ALMADAN KURTULDU

Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen 81 yaşındaki Ron Ely'nin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Santa Barbara Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine eve gelen polis, 62 yaşındaki Valerie Ely'nin cesediyle karşılaştı.

Tarzan'ı canlandıran Ron Ely'in oğlu, annesini bıçakladı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Hope Ranch'teki evi ve çevresini arayan dört polis memuru, bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely'ye ateş açtı.

Polis, Ely'nin hâlâ tehdit oluşturduğu için vurulduğunu açıkladı.

Ron Ely, 1966-68 yıllarında yayımlanan Tarzan dizisiyle tanınıyor. Dizi Türkiye'de de gösteriliyordu.

Tarzan'ı canlandıran Ron Ely'in oğlu, annesini bıçakladı

Edgar Rice Burroughs'un 1914'te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan'ın öyküsü anlatılıyordu.

Eski Florida güzeli olan Lundeen ve Ron Ely çiftinin iki de kızı var.

Amerikan medyasına göre çiftin oğulları Cameron Ely, Philips Exeter Akademisi ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

367
Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

42
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

69
İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

102
YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

31
Timsahın avına sulanan leopar

Timsahın avına sulanan leopar

3
10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir