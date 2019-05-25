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Adıyaman'da taşan dereler ıslah edilmeye başlandı

Aşırı yağışlar ve dağlarda ki karların erimesinden dolayı dereler taştı. Ekipler gün boyu çalışmalarına devam etti.

İHA | 25.05.2019 - 18:40..
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki Ulubaba Dağı'ndaki karların erimesi ve yağmur yağışının fazla olmasından dolayı kaynaklardan taşan sular Çiğ Deresini taşırarak, akar suyun taşıdığı toprak ve taş parçaları dere yatağını kapattı.

500 DÖNÜMLÜK ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Derenin taşması nedeniyle güzergahındaki Mestan, Bağlıca ve Kavak köylerindeki yaklaşık 500 dönümlük araziler su altında kaldı.

Adıyaman'da taşan dereler ıslah edilmeye başlandı

Arazileri olan köylüler mağdur olduklarını söyleyerek, yetkililere durumu bildirdi. Mestan Köyü Muhtarı Doğan Özçalkap, Bağlıca Köyü Muhtarı Erhan Çınar, Kavak Köyü Muhtarı Abuzer İzci, derenin temizlenmesi istedi.

Muhtarların yetkililere durumu bildirmesi ve basın yayın organlarında konunun haber olmasının ardından DSİ, iş makinesini göndererek dere ıslahına başladı. Çalışmaların Kavak köyünden başladığı ve daha sonra Bağlıca ve Mestan’da süreceği öğrenildi.

Adıyaman'da taşan dereler ıslah edilmeye başlandı

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