Taşı, suyu bir başka: Pembe Kayalar

Geçenlerde yolumuz, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Pembe Kayalar'a düştü. Aslında bu doğal güzellik, tam olarak Kefken’in biraz ilerisinde Cebeci tarafında bulunuyor. Kayaların en dikkat çeken özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması...

Bölgede gezilecek pek fazla yer yok, ancak doğası, günübirlik bir gezi için tek kelimeyle şahane.

BURADAN GÜN BATIMINI İZLEMELİSİN

Eskisi gibi uzun uzun planlanan tatiller, artan fiyatlar yüzünden hayal oldu kaldı. Şimdilerde insanlar, büyükşehirlere yakın günübirlik kaçacak yerler arıyorlar. Hafta sonu bir aile pikniği ya da kankalarla kamp için arayıştalar. Biz de sıcak bir cumartesi günü atladık arabaya, düştük Kandıra yoluna.

Gittiğimiz yerde Pembe Kayalar denen oluşumlar olduğunu duyduk. Suda yumuşak olan bu oluşumlar dışarıda sertleşiyormuş. Merakımıza yenik düşüp gün batımını, Cebeci yakınlarında yakaladık. Kartal Kayalıkları olarak da bilinen bu ilginç kaya oluşumlarından denize atlamak, bazıları için ayrı bir keyif. Ayrıca bu kayalar, Kerpe gün batımını izlemek için de harika bir yermiş. İyi ki de geldik.

OSMANLI ESERLERİNE HAYAT VEREN TAŞLAR

Kayalar bu özelliği nedeniyle, Osmanlı döneminde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride sıkça kullanılmış. Başta Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarı'nın yapımı olmak üzere, birçok Osmanlı eserine hayat vermiş.

Şimdilerde ise 'Pembe Kayalar' ilginç jeolojik yapısı sebebiyle doğaseverlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonu binlerce kişi 'Pembe Kayalar'a gelerek, hem fotoğraf çektiriyor hem de yüzüyor. Bazı vatandaşlar ise kayalar üzerine balık tutmayı tercih ediyor.

Ziyaretçiler havayı güzel gördü mü, gün içinde çevrede piknik yapıp denize giriyor ve eşşiz gün batımı manzarasını izleyip bol bol fotoğraf çekiyor.

PİKNİKÇİSİ, KAMPÇISI, BALIKÇISI PEK BİR SEVER

Pembe Kayalar; özellikle buraya gelenlerin bisikletle gezinti yapabileceği, özellikle hafta sonları piknik yapacağı, güneşlenebileceği, balık tutabileceği, yürüyüşler yapabileceği ilginç bir yer. Muhakkak gidip görün derim.

KERPE'DE DENİZ SEFASI YAPILIR

Gitmişken, tabii ki Kerpe’ye de uğrayın. Sanırım Karadeniz kıyısında olması ve İstanbul’a çok uzak olmaması, ayrıca müthiş kayalık bir coğrafi yapıya sahip olması nedeniyle akla ilk gelen yerlerden birisi burası. Kerpe barındırdığı plajı nedeniyle deniz tatili yapmak isteyeler için başka bir alternatif. Ayrıca Kerpe’nin sahil kısmında çay bahçeleri ve balık lokantaları yer alıyor. Kamp için çok uygun bir yer; keza gideni çoktur.

Giderken Kocaeli Kandıra üzerinden dönüşte Ağva-Şile üzerinden yol alıp iki ayrı güzergâhta keşifler yapın, tekne gezisine çıkıp tarihi kalıntıları görebileceğiniz ve piknik yapabileceğiniz Kefken Adası ise Pembe Kayalar’ın karşısında. Ona sadece 45 dakikalık mesafede, aynı sahilin devamında da bir başka kıyı kenti, Cebeci duruyor.

GÜNÜBİRLİK GİTMEK İÇİN BİREBİR

Şöyle masanı sandalyeni alıp, günübirlik bir Kerpe kampı için yola çıkmak lazım. Gün batımını Pembe Kayalar'da yakalayın. Manzaranın tadını çıkarıp harika fotoğraflar çekersiniz.