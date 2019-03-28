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Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak

Taşımalı eğitime aktarılan toplam kaynak, 2 milyar 341 milyon 732 bin liraya ulaştı.

AA | 28.03.2019 - 11:33..
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Taşımalı eğitim uygulamasıyla; zorunlu eğitim çağında olup, yaşadıkları yerleşim yerinde devam edeceği okul türü bulunmayan veya istenilen düzeyde eğitim verme niteliğini ve öğrenci sayısı bakımından verimliliğini kaybetmiş, bu ve buna benzer nedenlerle kapatılması gereken okulların öğrencileri, en yakın ilçe merkezine taşınıyor.

Eğitim hakkından yoksun kalmamaları amacıyla yapılan uygulamadan, geçen eğitim öğretim döneminde de on binlerce öğrenci faydalandı.

ÖĞRENCİLERE ÖDENEK

ilköğretim, ortaöğretim ile özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin, resmi okul ve kurumlara taşıma yoluyla erişimlerinin sağlanması için yürütülen uygulama kapsamında, 2018'de toplam 2 milyar 341 milyon 732 bin 617 lira ödenek gonderildi.

Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak

TAŞIMALI EĞİTİM İMKANI

Taşıma imkanından 764 bin 455'i ilköğretim, 478 bin 331'i ortaöğretim ve 95 bin 886'sı özel eğitim olmak üzere toplam 1 milyon 338 bin 672 öğrenci yararlandı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYE ÖĞLE YEMEĞİ

Öte yandan, uygulama çerçevesinde taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için verilen öğle yemeği hizmeti, geçen yıl da tüm hızıyla devam etti.

İlköğretimde 687 bin 979 ve ortaöğretimde 490 bin 169 olmak üzere 1 milyon 178 bin 148 öğrenci öğle yemeği hizmeti aldı. Bu hizmet için gönderilen toplam ödenek miktarı 745 milyon 301 bin 341 lira oldu.

Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak

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