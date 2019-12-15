Tasması sıkışan köpek nefes alamadı, krize girdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi’nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan Cabbar Şahbaz, merkezde bulunan iki köpeği oynamaları için bahçede serbest bıraktı.

Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı.

DAKİKALARCA KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Tasmasının sıkışması sonrasında “Garip” isimli köpek, baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, yanlarına gidince birinin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz, “Garip'im öldü” diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü. Köpeğin ayağa kalktığını gören Şahbaz ve Tetik büyük sevinç yaşadı.

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DİĞER KÖPEĞİN SEVİNCİ

Garip’in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin sevinci ise dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garip’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"NEFES ALAMADIĞI İÇİN KRİZE GİRMİŞ"

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Cüneyt Bahtiyar, yapılan müdahalenin köpeğin hayatını kurtardığını ifade ederek, “Bağlı olduğu tasmadan dolayı köpeğin nefes borusu kapanmış. Bu da hayvanda nefes alamamaya ve krizlere neden olmuş. Aslında kalbi durmamış. Hayvan nefes alamadığı için krize girmiş. Sonra Cabbar Bey ve arkadaşının yardımı ile nefes borusu açılmış ve köpek kendine gelmiş. Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız. Nefes borusu kapandığı için bunu açmanız gerekiyor.” şeklinde konuştu.