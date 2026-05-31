Taşoluk Tüneli'nde 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Dün saat 19.30 sıralarında TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametindeki Taşoluk Tüneli'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde seyreden 6 araç birbirine çarptı. Tünel içerisinde meydana gelen çarpışmalar nedeniyle sürücüler ve yolcular kısa süreli panik yaşadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tünel içerisinde güvenlik önlemleri alarak hem yaralılara müdahale etti hem de olası yeni kazaların önüne geçmek için çalışma yürüttü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OTOYOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zincirleme kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Özellikle tünel girişinde ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler, ekiplerin çalışmaları tamamlanıncaya kadar kontrollü geçişle yollarına devam edebildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, zincirleme kazanın meydana geliş sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olay yeri ekiplerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kazaya ilişkin detayların netlik kazanacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.