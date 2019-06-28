Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

Son günlerde Doğu Akdeniz'de sondaj faliyetlerini yürüten Türkiye'ye karşı başta AB olmak üzere Yunanistan ve Rumların düşmanca tavırlarına karşı KKTC'den düşmanı çatlatacak açıklamalar geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar "AB üyeliği olabilir ama günün sonunda Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkıyla bağlarının güçlenerek devam etmesi çok önemlidir. Bizi Türkiye'den kimse koparamaz." dedi.





"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Siyasetin gereği Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulmasında, 1571'de ve sonrasında 1974'de gelenlerin kaynaşmasıyla yola devam ettiklerini belirten Tatar, "Tabii ki Türkiye'nin hayati öneme sahip destekleriyle." dedi.

AB İÇİN BASKI YAPIYORLAR

Türkiye’nin garantörlüğünün önemini yeniden dile getirmek istediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının hala devam ettiğini, her ne kadar kendileri için barışın 1974'te tescil edilmiş olsa da uluslararası camiadan, bir anlaşma olması ve Kıbrıs'ın AB'de yerini bulması şeklinde baskı gördüklerini söyledi.

"TÜRKİYE İLE BERABER MÜCADELEYE DEVAM"

Tatar, mücadelelerini de hem uluslararası camiada hem de Kıbrıs'taki siyasette devam ettirdiklerini ifade ederek, her yerde muhalifler olduğunu ancak kendilerinin çıkış noktalarından sapmadan yollarına devam ettiğini, kendi yollarının, "Türkiye ile beraber ulusal dava için mücadele etmeye devam" olduğunu belirtti.