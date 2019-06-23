Tatar: Maraş meselesi çarpıtıldı

Uzun süreden beri KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş konusunda yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.

Kapalı Maraş konusunda atılan adımlara dikkat çeken Tatar, Dışişleri Bakanı’nın, Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı.

"LAS VEGAS DEMEDİM"

Olayın basında biraz magazinsel olarak farklı yansıtıldığını belirten Tatar, “Benim ağzımdan 'Las Vegas' kelimesi çıkmadı, ayaklarım yere basıyor.” dedi.

Tatar, “Bu bir projedir ve Türkiye ile de görüşülmüştür. Maraş, KKTC toprakları içindedir. Onu orada bekleyip koruyan da bizim güvenlik güçlerimizdir. Ama KKTC’nin kapasitesi buna yeterli olmadığı için bekletilmiştir. Son 50 senedir görüşmelerde bir gelişme olursa bunun pazarlık unsuru olarak tutulabileceği düşünülmüştür. Gelinen aşamada ufukta herhangi bir anlaşma görülmüyor. Rum tarafı tek taraflı olarak adanın etrafındaki milyarlarca dolarlık petrol ve gaz rezervleri için uluslararası hukuka, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na her şeye aykırı olarak anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı da ‘Bekleyin görüşmelerden ne çıkacak bakalım sonra yaparsınız ya da en azından ortak iş birliği yapalım.’ dedi ama olumlu cevap alamadı. Rumlar bu şekilde Kıbrıs Türkü'nü yok sayıyorlarsa ‘biz de artık politika değişikliğine gideriz’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.