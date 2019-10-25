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Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı

Tataristan'da parkta annesiyle yürüyen çocuk, bir anda rögara düştü. Ne olduğunu anlayamayan anne, çocuğunu hemen kurtardı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 12:10..
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Tataristan'da parkta yaşanan olay, neredeyse akıllara durgunluk verdi.

Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı

RÖGARA DÜŞTÜ

Parkta annesiyle birlikte gezerken bir rögar kapağının üstünde duran 2 yaşındaki çocuk, bir anda çukurun içerisine düştü.

Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı VİDEO

ANNESİ YARDIMINA KOŞTU

Ne olduğunu anlayamayan anne, çocuğunu çukurdan çıkarmak için adeta çırpındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da annenin yardımına koştu.

Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı

KAMERALARA YANSIDI

Genç anne, çocuğunu hemen düştüğü çukurdan çıkardı. Küçük çocuk olayı yara bile almadan atlatırken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı

Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı

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