Tataristan'da parkta yaşanan olay, neredeyse akıllara durgunluk verdi.
RÖGARA DÜŞTÜ
Parkta annesiyle birlikte gezerken bir rögar kapağının üstünde duran 2 yaşındaki çocuk, bir anda çukurun içerisine düştü.
Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı VİDEO
ANNESİ YARDIMINA KOŞTU
Ne olduğunu anlayamayan anne, çocuğunu çukurdan çıkarmak için adeta çırpındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da annenin yardımına koştu.
KAMERALARA YANSIDI
Genç anne, çocuğunu hemen düştüğü çukurdan çıkardı. Küçük çocuk olayı yara bile almadan atlatırken, o anlar anbean kameralara yansıdı.