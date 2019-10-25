1 Uluslararası rezervler ve dövizde 0,4'lük azalma TCMB Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 101.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2 Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı Tataristan'da parkta annesiyle yürüyen çocuk, bir anda rögara düştü. Ne olduğunu anlayamayan anne, çocuğunu hemen kurtardı.

3 Cedi'den Cleveland'a 31 milyon dolarlık imza NBA'deki milli gururumuz Cedi Osman, takımı Clevland Cavaliers ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştı. Cedi, 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

4 Rus askerleri Türkiye-Suriye sınırında 300 Rus askeri polisi, özel görev için Türkiye-Suriye sınırına ulaştı.

5 Büyük sır açığa çıkıyor: Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü Horst Klengel’ın yazdığı “Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü”, yeniden okuyucular ile buluşuyor.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.